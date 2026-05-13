4児の父・織田信成「今日は三男の遠足用弁当も」2人分の手作り弁当公開「詰め方が上手い」「それぞれ違っててすごい」
【モデルプレス＝2026/05/13】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「それぞれ違っててすごい」2人分の手作り弁当
長男の高校入学以降、頻繁に手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「今日は三男の遠足用のお弁当も」とつづり、2人分の弁当を公開。白米に、タレを絡めた唐揚げ、竹輪のきゅうり詰め、卵焼き、ウインナー、ブロッコリーなどを詰めた弁当で、片方の弁当にはひじきの煮物も入っている。また、唐揚げは冷凍食品だと明かし、「本当に助かってます」と記している。
この投稿には「詰め方が上手い」「冷凍食品、助かりますよね」「めっちゃ美味しそう」「育ち盛りのお弁当」「それぞれ違っててすごい」などといった反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「それぞれ違っててすごい」2人分の手作り弁当
◆織田信成、弁当披露「今日は三男の遠足用弁当も」
長男の高校入学以降、頻繁に手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「今日は三男の遠足用のお弁当も」とつづり、2人分の弁当を公開。白米に、タレを絡めた唐揚げ、竹輪のきゅうり詰め、卵焼き、ウインナー、ブロッコリーなどを詰めた弁当で、片方の弁当にはひじきの煮物も入っている。また、唐揚げは冷凍食品だと明かし、「本当に助かってます」と記している。
◆織田信成の投稿が話題
この投稿には「詰め方が上手い」「冷凍食品、助かりますよね」「めっちゃ美味しそう」「育ち盛りのお弁当」「それぞれ違っててすごい」などといった反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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