第3子妊娠中の元SKE48石田安奈、ふっくらお腹＆2人目妊娠時との比較ショット公開「思ったよりも違ってビックリ」「あと一息ですね」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】元SKE48の石田安奈が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。妊娠8ヶ月のふっくらしたお腹を2人目妊娠時と比較したショットを公開し、話題となっている。
【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「子供によって全然違う」2人目妊娠時との比較ショット
石田は「妊娠8ヶ月」とつづり、コラージュを投稿。黒いセットアップ姿でお腹を抱える2人目妊娠時と、白い小花柄のセットアップ姿の現在の写真を比較した。現在の姿には「今のが全然お腹でてるわ。え？2人目いる？って感じ」とコメントを添え、前回の妊娠よりもお腹が出ていることを報告している。
この投稿には「ホントに子供によって全然違うよね」「思ったよりも違ってビックリ」「体大事にしてね」「あと一息ですね」「楽しみですね」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「子供によって全然違う」2人目妊娠時との比較ショット
◆石田安奈、ふっくらお腹の比較画像公開
石田は「妊娠8ヶ月」とつづり、コラージュを投稿。黒いセットアップ姿でお腹を抱える2人目妊娠時と、白い小花柄のセットアップ姿の現在の写真を比較した。現在の姿には「今のが全然お腹でてるわ。え？2人目いる？って感じ」とコメントを添え、前回の妊娠よりもお腹が出ていることを報告している。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿には「ホントに子供によって全然違うよね」「思ったよりも違ってビックリ」「体大事にしてね」「あと一息ですね」「楽しみですね」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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