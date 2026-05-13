中山秀征の妻・白城あやか、長男＆三男との3ショットに反響 母の日プレゼントも公開「お父さんの面影がすごい」「2人とも背が高い」
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月12日、自身のInstagramを更新。長男で俳優の中山翔貴と、三男との3ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】中山秀征の58歳元宝塚美人妻「お父さんの面影がすごい」長男＆三男との3ショット
5月11日の投稿で、夫で俳優の中山秀征と次男で俳優の中山脩悟からの母の日のプレゼントを公開していた白城。「昨日会えなかった長男と三男から〜」「嬉しいなぁ〜 母 幸せ」とつづり長男・翔貴と三男との3ショットを公開した。白城は息子達からのプレゼントと思われる大きな花束を2つ抱いており、翔貴と三男に囲まれた笑顔のショットとなっている。
この投稿には「お父さんの面影がすごい」「素敵な花束」「これは嬉しい」「息子さん2人とも背が高いのね」「素敵な親子」などと反響が寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。長男で俳優の翔貴、次男で俳優の脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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◆白城あやか、長男、三男との3ショット披露
5月11日の投稿で、夫で俳優の中山秀征と次男で俳優の中山脩悟からの母の日のプレゼントを公開していた白城。「昨日会えなかった長男と三男から〜」「嬉しいなぁ〜 母 幸せ」とつづり長男・翔貴と三男との3ショットを公開した。白城は息子達からのプレゼントと思われる大きな花束を2つ抱いており、翔貴と三男に囲まれた笑顔のショットとなっている。
◆白城あやかの投稿に反響
この投稿には「お父さんの面影がすごい」「素敵な花束」「これは嬉しい」「息子さん2人とも背が高いのね」「素敵な親子」などと反響が寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。長男で俳優の翔貴、次男で俳優の脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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