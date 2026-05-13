今週に入って暑さのレベルが一段上がり、熱中症への注意喚起をしていく時期となってきました。東杜和気象予報士のお天気メモはこちらです。



「暑さ指数とは？」



夏になると耳にする言葉ですが、あまり深く解説されず、きちんと意味を分かっている方は多くはないと思います。そこで今回は、暑さ指数を深掘りします。

暑さ指数とは簡単に言うと、熱中症の危険度を表す指数です。



指数によって活動の指針があり、例えば、暑さ指数が31以上になると「危険」というランクになり、外出はなるべく避ける、運動は原則禁止とするくらいの危険度となります。





ちなみに、暑さ指数が33以上となると熱中症警戒アラートが発表されます。

では、この暑さ指数はどのように決められているのでしょうか。



暑さ指数は、気温が1割、湿球温度と呼ばれる空気の湿り気を考慮した温度が7割、輻射熱と呼ばれるビルやアスファルトからの照り返しの熱が2割、この割合で決められています。



ポイントは、最もウエイトを占めている湿球温度、つまり、空気がどれだけ湿っているか、もっと簡単に言うと湿度が高いどうかが、熱中症の危険度を大きく左右するということです。



ここを、さらに深掘りします。

こちらの表は、暑さ指数と気温・湿度の関係を表したものです。



縦軸が気温、横軸が湿度で、中の数字が暑さ指数になります。



例えば、気温が40℃で湿度が40パーセントだと、暑さ指数は33となります。一方、気温が10℃下がって30℃となっても、湿度が100パーセントあると暑さ指数は同じ33となります。



ですので、気温ももちろん大事なのですが、湿度が高いと、それほど暑さを感じるような気温でなくても、熱中症の危険度は非常に高くなることもあります。



これから運動や外出をする際は、気温だけでなく湿度や暑さ指数もチェックして、熱中症に備えた活動の指針を立ててもらえたらと思います。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月13日午後6時40分ごろ