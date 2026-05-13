【ソウル＝藤原聖大】サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ出場のため訪韓する北朝鮮チームを応援する市民団体に対し、韓国政府が約３億ウォン（約３２００万円）を支援することが、政府関係者への取材で分かった。

左派の李在明（イジェミョン）政権は歓迎ムードを演出し、南北の関係改善につなげたい考えだ。

政府関係者によると、応援団を構成する離散家族団体や南北交流団体などからの要請を受け、チケット代や応援グッズ購入費などを、韓国政府が管理する「南北協力基金」から支援することを決めた。南北の相互理解促進に寄与する点を考慮したという。応援団は約２５００人に上る見込みだ。

北朝鮮チーム「ネゴヒャン」は２０日、ソウル近郊で行われる準決勝で韓国の「水原ＦＣ」と対戦する。選手やスタッフ計約４０人が１７日に韓国入りする予定で、北朝鮮のスポーツ選手の訪韓は２０１８年１２月以来となる。北朝鮮からの応援団は訪れないとみられる。

北朝鮮は韓国を「最も敵対的な国家」と位置づけている。夕刊紙・文化日報は１３日の社説で「官製応援は北朝鮮も望んでいない。最近の南北関係を見ると支援に共感できない国民も多い。南北協力基金も税金だ」と懸念を示した。