Mrs. GREEN APPLE 冠番組『テレビxミセス』から「クスシキ」のライブパフォーマンスを期間限定特別公開

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4月よりTBS系で放送中のMrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』。

同番組は初回放送でXの“世界トレンド1位”を記録するなど、大きな話題を呼んでいるが、このたび4月20日放送回で披露された「クスシキ」のライブパフォーマンス映像が、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。

■妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスは必見

同曲はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クール オープニングテーマとして書き下ろされたもの。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、最優秀楽曲賞、最優秀J-POP楽曲賞、最優秀アニメ楽曲賞、最優秀ミュージックビデオ作品賞、ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDといった多数の部門にノミネートされている。

妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスは必見だ。なおこの映像は、6月10日17時59分までの期間限定公開となる。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

https://lnk.to/MGA_kazetomachi

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/