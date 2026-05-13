Mrs. GREEN APPLE 冠番組『テレビxミセス』から「クスシキ」のライブパフォーマンスを期間限定特別公開
4月よりTBS系で放送中のMrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』。
同番組は初回放送でXの“世界トレンド1位”を記録するなど、大きな話題を呼んでいるが、このたび4月20日放送回で披露された「クスシキ」のライブパフォーマンス映像が、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。
■妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスは必見
同曲はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クール オープニングテーマとして書き下ろされたもの。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、最優秀楽曲賞、最優秀J-POP楽曲賞、最優秀アニメ楽曲賞、最優秀ミュージックビデオ作品賞、ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDといった多数の部門にノミネートされている。
妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスは必見だ。なおこの映像は、6月10日17時59分までの期間限定公開となる。
■リリース情報
2026.04.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「風と町」
https://lnk.to/MGA_kazetomachi
■関連リンク
『テレビ×ミセス』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/