日向坂46、ひなた坂46楽曲「Empty」のMV公開＆先行配信が決定！センターは四期生・平岡海月

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日向坂46が17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される「Empty」のMVを5月15日0時にオフィシャルYouTubeで公開することが決定。同時に音源の先行配信もスタートする。

■「Empty」は17thシングル「Kind of love」に収録

「Empty」はひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲。四期生・平岡海月が初めてセンターを務めることが発表されており、ファンの間ではMVの公開が待ち望まれていた。

なお6月16・17日には、初めて四期生～五期生のメンバーだけで臨む『17th Single ひなた坂46LIVE』も開催される。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/Kindoflove



2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Empty」

https://hinatazaka46.lnk.to/Empty



2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG



■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL YouTube

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com