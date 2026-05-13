日向坂46、ひなた坂46楽曲「Empty」のMV公開＆先行配信が決定！センターは四期生・平岡海月
日向坂46が17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される「Empty」のMVを5月15日0時にオフィシャルYouTubeで公開することが決定。同時に音源の先行配信もスタートする。
■「Empty」は17thシングル「Kind of love」に収録
「Empty」はひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲。四期生・平岡海月が初めてセンターを務めることが発表されており、ファンの間ではMVの公開が待ち望まれていた。
なお6月16・17日には、初めて四期生～五期生のメンバーだけで臨む『17th Single ひなた坂46LIVE』も開催される。
■リリース情報
2026.04.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Kind of love」
https://hinatazaka46.lnk.to/Kindoflove
2026.05.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Empty」
https://hinatazaka46.lnk.to/Empty
2026.05.20 ON SALE
SINGLE「Kind of love」
https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL YouTube
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com