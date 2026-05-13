●Ｋ＆Ｏエナジ <1663> [東証Ｐ]

6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●大和ハウス <1925> [東証Ｐ]

9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●オルガノ <6368> [東証Ｐ]

9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。



●三井住友ＦＧ <8316> [東証Ｐ]

9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



［2026年5月13日］



株探ニュース