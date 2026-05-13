　13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万3070円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては202.11円安。出来高は1640枚となっている。

　TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.98ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63070　　　　　-240　　　　1640
日経225mini 　　　　　　 63070　　　　　-235　　　 37949
TOPIX先物 　　　　　　　3904.5　　　　　 -11　　　　3027
JPX日経400先物　　　　　 35620　　　　　-195　　　　 121
グロース指数先物　　　　　 811　　　　　　-2　　　　 141
東証REIT指数先物　　　　　1837　　　　　+7.5　　　　　 1

株探ニュース