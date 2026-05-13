日経225先物：13日19時＝240円安、6万3070円
13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万3070円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては202.11円安。出来高は1640枚となっている。
TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.98ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63070 -240 1640
日経225mini 63070 -235 37949
TOPIX先物 3904.5 -11 3027
JPX日経400先物 35620 -195 121
グロース指数先物 811 -2 141
東証REIT指数先物 1837 +7.5 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.98ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63070 -240 1640
日経225mini 63070 -235 37949
TOPIX先物 3904.5 -11 3027
JPX日経400先物 35620 -195 121
グロース指数先物 811 -2 141
東証REIT指数先物 1837 +7.5 1
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