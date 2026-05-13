＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館

【映像】実際の取組の様子

土俵際、両腕をがっちりと厳しく極められ、顔を歪めて耐え続ける力士の姿に館内が騒然となった。あまりに強烈な「極め」の攻防に「腕が折れちゃう」「痛そう」と悲鳴に近い声が上がったが、絶体絶命のピンチをしのいで一瞬の隙を突いて鮮やかな逆転劇を演じた幕内力士の執念に、館内割れんばかりの拍手が送られた。

前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が、前頭八枚目・朝白龍（高砂）を寄り切りで下し、3勝目を挙げた一番でのこと。寄り切った伯乃富士は3勝1敗、敗れた朝白龍は2勝2敗の五分となった。

立ち合い、伯乃富士は低い体勢から得意の「もろ差し」を狙って鋭く踏み込んだ。しかし、これを察知した朝白龍が、伯乃富士の両腕を抱え込むようにしてがっちりとロック。そのまま「極め出し」を狙って一気に前に出た。伯乃富士は徳俵に足をかけ、苦悶の表情を浮かべながらも懸命に耐える。館内が固唾を飲んで見守る中、伯乃富士が土俵際で体を入れ替えるように反撃に出ると、そのまま形勢を逆転。最後は力強く寄り切り、劇的な勝利を飾った。

取組後、ABEMAの実況席で元NHKの藤井康生アナウンサーが「勝ったのは今場所も伯乃富士でした」と伝えると、解説を務めた元大関・栃東の玉ノ井親方は「力が入るねぇ…熱戦でしたね。今日は低い体勢で、相手の圧力をしっかり当たってしっかりと一回止めている。そこから伯乃富士が諸差しに入っていった」と分析。一方で、朝白龍の厳しい攻めについては「朝白龍のこの『極め』がずっと行くんですけど、でも、よくここ残しましたよね。形勢逆転ですね。もろ差しが入ったのがよかったですね」と続けると、藤井アナが「でもちょっと間違えると肘が決まって（折れて）しまう……危険性はあるんですけど」と、一歩間違えば大怪我に繋がりかねない攻防であったことを指摘した。

この手に汗握る一番に、ABEMAの視聴者も「おっちよく耐えた」「肘の極め方やばい」「怪我したか？」とヒヤヒヤ。逆転が決まった瞬間には「ナイス逆転！」「館内ざわついた」と称賛の声が殺到していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）