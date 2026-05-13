「意志を感じるおヒゲですね」「目力がすごいｗ」と話題となっているのは、ファンタジーに登場しそうな『触手のようなヒゲ』を持つ猫ちゃんの光景。驚いたようななんともいえない猫ちゃんの表情も可愛いと注目を集めることに。投稿は57万表示を突破し、見た人に笑顔を届けています。

【写真：ぺちゃ顔猫の『ヒゲ』が伸びた結果…想像以上に『ファンタジー感満載な光景』】

『触手』のようなおヒゲが話題に！

おヒゲがまるで触手だと話題になっているのは、Xアカウント『黒エキゾのちーやん』に登場する、エキゾチックショートヘアーのチリくん。ある日、「王蟲の触手のように伸びるヒゲ」というコメントとともに、チリくんの横顔が写った光景をXアカウントに投稿した飼い主さん。そこには目をまんまるに開いて、どこか遠くを見つめるチリくんの姿が映っていました。

よく見てみると、チリくんのお顔からは何本もの白い『ヒゲ』が生えていて、何かを求めるようにうねうねと顔の前に突き出していたそう。その光景はまるでファンタジー作品に登場する触手のよう。

チリくんのなんともいえない表情も相まって、その光景が面白いと反響を呼ぶこととなったのでした。

『毛むくじゃら妖怪』にそっくり？

そんなチリくんの光景を見た人からは、毛むくじゃら妖怪『けうけげん』に似ているという声が寄せられることに。その妖怪のイラストを見た飼い主さんからも、「そっくり！」と声が上がるほどだったといいます。他の日に投稿された、飼い主さんのご飯を見て舌を出す姿や、ぬいぐるみのそばに座る姿も、なんだかフワフワの可愛らしい妖怪のように見えてきます。

そんな様々な顔を見せてくれるチリくんの姿に癒される人が続出することとなったのでした。

そんな触手を生やしているかのようなチリくんの横顔には、「カッコいいおヒゲ」「存在感すご」「やはりエキゾは最高」と絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『黒エキゾのちーやん』では、ぺちゃ顔と舌がチャームポイントなエキゾチックショートヘアーのチリくんの日常が投稿されていますよ。

チリくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「黒エキゾのちーやん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。