Youtubeチャンネル「ネコスキーコフ」に投稿されたのは、とある日の父ちゃん（コフ）、母ちゃん（ヨメコフ）と元野良猫おーちゃんさんとの触れ合いの様子。母ちゃんに撫でられてうっとりしていたおーちゃんを父ちゃんも撫でてみたら…まさかの豹変ぶりが捉えられており、記事執筆時点で600回以上再生され、「お父さんはダメなんですね（汗）」「ドンマイ」「やっぱり男の子だね」と多くのコメントが寄せられています。

【動画：ママに撫でられてうっとりする猫→パパも参加すると…切なすぎる『態度の豹変っぷり』】

母ちゃんのなでなでにうっとり

ある日、丸くなっているおーちゃんさんを母ちゃんが見つけ、お腹を撫でていたのだとか。

それを見た父ちゃんもこっそりモフモフすると、気持ちよさそうにするおーちゃんさん。

あまりにも気持ち良さそうなので2人一緒にモフモフしてみると…

まさかの豹変

異変に気付いたおーちゃんさん。

そして…

怒ったのかと思ったら、驚きの（？）あくびをしたのだとか。それでも母ちゃんと父ちゃんでモフモフし続けたら…

器用に父ちゃんだけキックして拒否！「どうして！」と父ちゃんはショックを受けたのだとか。

「いけるぞ…！」と思ったらやっぱり

その後もモフモフ再チャレンジをする父ちゃんですが、またもおーちゃんさんは拒否して失敗に終わります。おーちゃんの反応を振り返り、次は触り方を変えて再チャレンジ！

これならいけるぞ…！とお腹に手を伸ばしたところで、

おーちゃんがまたも拒否！

まるで「ボクをモフモフしていいのは母ちゃんだけニャ！」と言うかのように、ひとりまた眠りに落ちたのでした。

投稿には「やっぱり男の子だね」「お父ちゃんドンマイ」「わが家もです」などの共感と励ましのコメントが寄せられています。

Youtubeチャンネル「ネコスキーコフ」では他にも元捨て猫・野良猫から保護したおーちゃんさん、たーさん、メイさんと飼い主さんのほっこり＆くすりと笑える日常の様子がたくさん投稿されています。

おーちゃんさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Youtubeチャンネル「ネコスキーコフ」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。