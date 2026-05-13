モデルで女優のシエナ・ミラー(44)が第3子を出産したことを明らかにした。シエナには元パートナーで俳優のトム・スタリッジとの間に13歳の娘マーロウがおり、現在の交際相手であるモデルで俳優のオリ・グリーンとの間には2歳の娘もいる。昨年末に妊娠を発表していたが、最新作「トム・クランシー／CIA分析官ジャック・ライアン 灰色の正義」のプロモーション中に出産を報告。性別や名前などの詳細は明かしていない。



【写真】42歳で出産 妊娠中の大きなお腹が丸見えのドレス姿

シエナはE! ニュースに次のように語っている。「もう生まれたの。隣の部屋に小さな赤ちゃんがいるわ」「文をつなげて話すのが、ちょっと大変な感じ」「ほとんど寝てないけど、赤ちゃんを夢中で愛してるの」



また、シエナは40代での妊娠について「20代の頃よりずっと楽」とも告白。米グラマー誌に、 その理由として、今は人生がより落ち着いた状態にあると説明している。「29歳で出産して、42歳にも。そして今は44歳。あちこち気が散って「あれもこれもやりたい」って感覚がない分、ずっと楽」「夜9時に本を持ってベッドに入っても、今はすごく幸せ」と語り、「人生がもっと地に足のついたものになっているわ。30代はカオスだと思う」と本音ものぞかせた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）