◆ファーム・リーグ中地区 ハヤテ４―３西武（１３日・ちゅ〜るスタジアム清水）

プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは、西武を４―３で下した。阪神から今季ハヤテに入団した野口恭佑外野手（２５）が、勝ち越し打を含む３打数３安打３打点の活躍を見せた。

３―３の７回１死三塁。甘く入ったスライダーを中前へ運び、勝ち越し打を放った。「一本出てよかったです」と汗をぬぐった。この日は第１打席で四球を選び、第２打席は左翼への適時打、第３打席では中堅への適時二塁打を放つなど全打席で出塁した。３試合連続の複数安打で、打率も２割８分３厘まで上昇した。

それでも、ＮＰＢ復帰を目指す２５歳は現状に満足しない。「まだまだ足りないと感じる。打撃や守備、走塁面でも圧倒的な数字を残していかないといけない。あしたからも、どんどん積極的なプレーをしていきたい」と前を向いた。

２２年育成ドラフト１位で九産大から阪神に入団。ルーキーイヤーの２３年は２軍で打率３割３厘、６本塁打、１８打点をマークし、同年オフに支配下登録を勝ち取った。翌２４年には１軍で２６試合に出場したが、２５年は昇格機会がなく、２軍で８５試合に出場して打率２割３分。シーズン後に戦力外通告を受けた。

ハヤテでは、同じ九産大出身の大渡純星内野手とともに打撃練習に励んでいる。環境面で制限はある中でも、今季はチーム３８試合中３１試合に出場。「こうやって試合に出させていただく機会を与えてもらって、すごく感謝しています」と語る。１打席ずつ結果を積み重ね、アピールしていく。