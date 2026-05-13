マリオット、“バリュー重視”のホテルブランド日本初進出…大阪に一挙2軒 場所は西成、萩之茶屋＆花園北
マリオット・インターナショナルが展開する、日本初となるホテルブランド「シティエクスプレス by マリオット」が、大阪に一挙2軒オープンした。同ブランドにとってアジア太平洋地域（中華圏を除く）への初進出となる。
【写真】「シティエクスプレス by マリオット」の部屋内部
「シティエクスプレス by マリオット」は、ビジネス・レジャー双方の宿泊客に向け、価値を重視したブランド。品質・シンプルさ・効率性を軸に、利便性に優れたロケーションで機能的な滞在拠点を提供する。
開業したのは「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」と「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」。ホテル運営は、マリオット社とのフランチャイズ契約に基づき、パシフィカホテルズ合同会社の子会社である新今宮ホスピタリティ合同会社が担う。
■シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮
大阪府西成区萩之茶屋1-2-7
客室数100室
■シティエクスプレス by マリオット大阪難波南
大阪府西成区花園北2-15-21
客室数143室
■マリオット・インターナショナル、アジア太平洋地域（中華圏を除く）チーフ・ロッジング・プロダクト＆サービス・オフィサーのCristiano Rinaldiのコメント
「本日の発表は、マリオット・インターナショナルにとって『シティエクスプレス by マリオット』を、中華圏を除くアジア太平洋地域に展開するうえでの重要な節目となります。『シティエクスプレス by マリオット』は、効率性・快適性・アクセスの良さを兼ね備え、活気あふれる都市において、現代の旅行者のニーズに応える魅力的な価値を提供します。本ブランドは、リラックスしてリフレッシュし、次の目的に向けて万全の状態を整えられる、スマートで信頼性の高い滞在を求めるお客さまに広く支持されるものと確信しています」
■マリオット・インターナショナル 日本・グアム担当 マーケットヴァイスプレジデントの田中雄司のコメント
「大阪における『シティエクスプレス by マリオット』のデビューは、日本の旅行市場への確かな期待と、高品質かつバリューを重視した宿泊施設に対する需要の高まりを反映するものです。大阪は、日本有数の文化的な魅力と活気を兼ね備えた都市であり、これら2軒のホテルは、国内外の旅行者がその独自のエネルギーを体感するための利便性の高い拠点となります。価値を重視する現代の旅行者の皆さまに、『シティエクスプレス by マリオット』を通じて大阪の魅力を発見していただけることを大変うれしく思います」
【写真】「シティエクスプレス by マリオット」の部屋内部
「シティエクスプレス by マリオット」は、ビジネス・レジャー双方の宿泊客に向け、価値を重視したブランド。品質・シンプルさ・効率性を軸に、利便性に優れたロケーションで機能的な滞在拠点を提供する。
■シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮
大阪府西成区萩之茶屋1-2-7
客室数100室
■シティエクスプレス by マリオット大阪難波南
大阪府西成区花園北2-15-21
客室数143室
■マリオット・インターナショナル、アジア太平洋地域（中華圏を除く）チーフ・ロッジング・プロダクト＆サービス・オフィサーのCristiano Rinaldiのコメント
「本日の発表は、マリオット・インターナショナルにとって『シティエクスプレス by マリオット』を、中華圏を除くアジア太平洋地域に展開するうえでの重要な節目となります。『シティエクスプレス by マリオット』は、効率性・快適性・アクセスの良さを兼ね備え、活気あふれる都市において、現代の旅行者のニーズに応える魅力的な価値を提供します。本ブランドは、リラックスしてリフレッシュし、次の目的に向けて万全の状態を整えられる、スマートで信頼性の高い滞在を求めるお客さまに広く支持されるものと確信しています」
■マリオット・インターナショナル 日本・グアム担当 マーケットヴァイスプレジデントの田中雄司のコメント
「大阪における『シティエクスプレス by マリオット』のデビューは、日本の旅行市場への確かな期待と、高品質かつバリューを重視した宿泊施設に対する需要の高まりを反映するものです。大阪は、日本有数の文化的な魅力と活気を兼ね備えた都市であり、これら2軒のホテルは、国内外の旅行者がその独自のエネルギーを体感するための利便性の高い拠点となります。価値を重視する現代の旅行者の皆さまに、『シティエクスプレス by マリオット』を通じて大阪の魅力を発見していただけることを大変うれしく思います」