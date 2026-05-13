全米で鉄板焼きチェーンを展開する「ベニハナ（BENIHANA）」の創業者として知られる故ロッキー青木（本名・青木廣彰）氏の妻・青木恵子氏が内外タイムスの単独インタビューに応じた。

自らアメリカでビジネスを始め、いきなり成功を収めた経緯、ロッキー青木との出会いから驚きのエピソード、ロッキー氏と前妻との間に生まれた世界的DJスティーヴ・アオキ氏との秘話など盛りだくさんの全3回。まずは青木恵子氏の半生から振り返る。

サロンイベントに海外から駆け付けたセレブ女性も

春の穏やかな陽光が木々の間からこぼれる4月某日。都内の高級レストランで開かれた恵子氏のサロンイベントには、日本中のセレブ女性が集まった。いや、正確には海外から駆け付けた熱狂的な“恵子信者”もいた。

多くの女性から支持を集めるのは艶やかな立ち居振る舞いだけでなく、アメリカでビジネスにおいて成功を収め、富と名声を手に入れた日本女性への憧れ、尊敬もあるだろう。

熱気あふれるイベントでは歴代首相など多くの著名人へのインタビューやイベント司会などのキャリアを誇るフリーアナウンサーの山口翠さん、東京ガールズコレクションや格闘技イベント「K‑1」などを仕掛けてきたイベントプロデューサーの矢吹満氏のトークショーもあり、大いに盛り上がった。

矢吹氏とのトークショーの中で、恵子氏が日本の女性を「ドル」、男性を「円」に例える発言があった。場所を変えてのインタビューでその真意を問うと、こう答えた。

「日本の男性はこだわりが強いし、適応力が女性よりも低いですよね。女性に対するマナーとか表現とか、海外の男性と違うところじゃないかしら」

要するに、日本の男性は日本でしか通用しない、世界で通用するのは女性だということだ。実際、世界を股にかけてビジネスで成功し、今もニューヨークに住む日本女性がそう言うと説得力が違う。

保守的な日本でも高市早苗氏が女性として初の総理大臣に就任。日本女性の目覚ましい活躍は恵子氏も頼もしく感じているという。

「女性が生き生きと活動し始めていると日本へ帰るたびに感じますね。積極的に自分の意見を言ったり、主張をしたりする方が増えたと感じます。アメリカに比べると少ないですが、高市さんが総理になられて、女性の意識も変わっていくんじゃないでしょうか」

7倍の値段で売られていた毛皮に衝撃

そんな恵子氏がアメリカを志すようになったきっかけは小学生の頃に見たテレビの影響だという。

「人間は10歳くらいの時に見たものに影響されると言われてるんですけど、昔はアメリカの映画やドラマをたくさん放送していたんです。私は名犬ラッシーとか、特捜刑事マイアミ・バイスとか、刑事コロンボとか、奥さまは魔女とかをよく見ていたので、その影響で将来アメリカに行きたいなと思っていたんです。フランスやイタリアに行きたいとは思わなかったですね」

ハワイ大学に留学したのも、そんな体験の影響は少なくないだろう。ただ、その後、日本に一度帰国してから渡米した経緯はあまり語られていない。

「10カ月だけ日本に戻ってましたけど、すぐニューヨークでビジネスをやろうと思ったわけじゃないんです。ニューヨークにはハワイで出会った人と結婚して行ったんですよ。理由は分からないんですけど、“君はニューヨーク向きだ”と言われて。若いから好奇心もあるし、ニューヨークに住みたいから結婚してもいいよみたいな、そんなノリですよね」

しかし、熱烈なプロポーズを受けて始まったニューヨークでの新婚生活は、1年で破綻。離婚したが、日本に帰る気にはなれなかった。

「大好きなニューヨークにいるために何をしたらいいかなと思って、新しいビジネスをスタートしただけなんです」

ビジネスを始めたころを振り返る青木恵子氏（撮影・内外タイムス）

きっかけは通訳のアルバイトだった。当時の日本はバブル景気の真っ只中にあり、アメリカで行われる毛皮の展示会には多くの日本人が訪れた。そこで英語が堪能な日本人女性が重宝され、日本のバイヤーとコネクションができた。東京・赤坂の毛皮専門店に足を運んだのはそんな経緯からだった。

「遊びに来たらって仰ってくださったので、赤坂に行ったんですよ。そしたら私が紹介した毛皮が並んでて、値段が7倍になってたんですよ。100万円の毛皮が700万円。えーっ、7倍もするんですかって聞いたら、恵子ちゃん、関税も高いし、7倍でちょうどいいんだよって言われたんです」

ビジネス経験もほとんどない若い女性にとって、それは衝撃的な体験だった。アメリカに帰る飛行機の中でひらめいた。

「私が持って帰って、日本人に直接売った方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。それでアメリカの毛皮業界の人たちに私のビジネスの構想を話したんです。あなたたちの毛皮を借りて、ホテルのスイートルームに並べて日本人に売れば、もっと売れるよって」

20社に提案し、応じてくれた10社から5着ずつ、計50着の毛皮を借りた。ハワイに住んでいたころにかわいがってくれた日本人のセレブに片っ端から手紙を書き、展示会に招待した。

「東京で7万円のスイートルームを3日借りて50着の毛皮を並べ、野球選手の奥さんとか、日本のセレブリティーを招いたんです。商売をしたことがないから、2倍は悪いなと思って、なぜか1.9倍にしたんです。100万円の毛皮を190万円です。そしたら、みんなすごく安いって言うんですよ。飛ぶように売れました。全部借りたからコストゼロなので、すごい利益が出ました。それが私の初めてのビジネスですね」

マドンナを見てワンダーブラを直感

このあたりの才覚は天性のものなのか。持ち前の行動力も手伝っていきなり収益を上げた恵子氏は、その後、ワンダーブラで大成功を収める。

「毛皮が売れて売れて、東京以外にも神戸や大阪など、いろんなところに巡業しました。でも、高級な毛皮は何着も買わないので、お客さんを探すのに疲れたのと、ある時、だまされて毛皮を盗まれたこともあって、違うビジネスをしたいと思っていたんです。そんな時にテレビを見てたらマドンナが下着みたいな姿で歌ってたの。次は下着だと、ただ単純に思いました」

調べてみると、日本の下着市場は4000億円規模で、ワコールとトリンプが多くのシェアを占めていた。

「日本のエリートは下着なんかやらないんじゃないかと思って、競争するのにちょうどいいと思いました。日本はこれから女性が進出する時代だったので、ちょっとセクシーな魅せる下着を紹介したんです。当時のアメリカでは、日本に下着を売るなんて思ってなかったんで、みんな簡単に協力してくれたんですよね」

ワンダーブラは日本で大ヒット。恵子氏の名前はニューヨークでとどろいた。ロッキー青木氏と出会ったのはそんな時だった。

（第2回につづく）

青木恵子氏と山口翠アナ（撮影・内外タイムス）

《プロフィール》

青木恵子（あおき・けいこ）ニューヨーク在住。ハワイ大留学後、結婚を機に移住し、ハーバードビジネススクールのオーナーマネジメントプログラムを日本人女性として初めて修了。ワンダーブラの日本での成功をけん引し、レストラン「BENIHANA」創設者のロッキー青木氏と再婚後、CEOとして事業拡大。オンラインサロン「ニューヨークフォーラム」を運営。