『ママの時』と『パパの時』の態度が違いすぎる…！？同一犬とは思えない、歯磨きをしてもらうコーギーさんの表情が話題になっているのです。

思わずクスッと笑ってしまう、辛辣なその光景は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬の歯磨きを『ママとパパがした』結果→あからさまに顔が違って…辛辣すぎる『態度の変化』】

歯磨きをする犬→『ママの時』と『パパの時』を比較した結果…

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。

毎日、お家で『歯磨き』をしてもらうというこまちちゃん。

まさかの『あからさまな態度の変化』に反響

『ママの時』は、お利口さんにおすわりをしてきゅるんとした瞳でママさんを見つめながら、『おねがいしますっ』なんていうかのように待機してくれるのだといいます。

歯磨きを嫌がってしまうワンコも多い中、歯ブラシを持つママさんを見つめるこまちちゃんの表情は完全に覚悟が決まっているもので、なんて賢いのだと感心してしまうほど。

対して、パパさんが歯磨きをしようとした時は…。伏せながら少しだけお顔を上げ、ムキッと鼻にシワを寄せながら歯を剥き出してパパさんを睨みつけるというこまちちゃん…。

ママさんの時のこまちちゃんと同一犬とは思えないほどの豹変っぷりをみせたこまちちゃん。

一時期はパパさんが歯磨きを担当していた時期もあったのに、突然させてくれなくなったのだそう。ママさんの時とのあからさまな態度の変化に、パパさんは涙涙の日々を過ごされているとか、いないとか…。

普段は穏やかでマイペースなこまちちゃんがみせたまさかの豹変っぷりは、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちと同じｗ」「パパの肩身が狭いね～」「パパ泣いちゃうよｗ」「パパには厳しいのか」「全然顔つきが違いますね」「ツンとデレですね」などのコメントが寄せられています。

チーズ蒸しパンを使いこなす姿に大反響

こまちちゃんは、のんびり屋さんで甘えん坊な6歳の女の子。北海道チーズ蒸しパンクッションが相棒で、さまざまなサイズのクッションを上手に使いこなすお姿は度々話題を呼んでいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと自分らしく過ごすこまちちゃんの日常はコーギーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。