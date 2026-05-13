愛知県設楽町で、町が所有するマイクロバス1台が、車検切れの状態で運行されていたことがわかりました。

【写真を見る】町が保有するマイクロバスが“車検切れ”で保育園の遠足に… 自動車整備工場からの指摘で発覚 維持管理は町外の運行事業者に委託していた 愛知･設楽町

自動車検査証が期限切れのまま運行されていたのは、設楽町が所有し、町の教育委員会が管理する28人乗りのマイクロバス1台です。

指摘を受ける前日に保育園の遠足で運行

設楽町によりますと、5月9日に自動車整備工場からの指摘で6日が車検の満了日だったことを把握しましたが、指摘を受けた前日の8日に町立保育園の遠足で豊田市内まで運行していました。

町ではマイクロバスについて、すぐに車検手続きをしました。

維持管理は町外の運行事業者に委託していた

設楽町ではこのマイクロバスのほか、スクールバス8台を教育委員会が管理していて、運行や点検、維持管理を町外の事業者に委託しています。

スクールバス8台については、車検証の期限に問題がないことを確認したということです。

マイクロバスは、主に中学校の部活動の地区大会や小学校の学校間交流、保育園の遠足などで利用されていて、今回の事態を受け、町では委託業者に業務改善を求めるとともに、町としてのチェック体制を検討することにしています。