“橘さん”天野浩成、『ゼッツITD』でまさかの「ウソダドンドコドーン」のコール＆レスポンス 会場が大盛り上がり
5月3日、4日に東京・品川のグランドプリンスホテル新高輪大宴会場・飛天で開催された『仮面ライダーゼッツ』番組キャストによるスペシャルイベント『仮面ライダーゼッツ Into the Dream』の公式Xが更新され、仮面ライダードォーン／ジーク役の天野浩成によるコール＆レスポンス動画が公開された。
【動画】天野浩成が『ゼッツITD』で行った「ウソダドンドコドーン」のコール＆レスポンス
イベントのコンセプトは没入。「仮面ライダーゼッツの世界」そのものを観客自身の「夢」と捉え、会場の全員がその中に飛び込む内容に。キャラクターショー、トークショー、ミュージックライブという3つの要素がシームレスに展開し、客席に座ることで“夢の登場人物”として、かつてない臨場感を体験することが出来る『仮面ライダーゼッツ』ならではの“夢のイベント”となった。
公開されたのは天野のコール＆レスポンス。最初は「こんばんは！」の押収で場を盛り上げた。そして天野は「ウソダドンドコ」と「ドーン」のコール＆レスポンスも実施。『仮面ライダー剣』仮面ライダーギャレン／橘朔也を演じた天野だからこそのサプライズに会場も大盛り上がりとなっていた。
公演は17日までアーカイブ配信中。チケットは現在も購入できる。
【動画】天野浩成が『ゼッツITD』で行った「ウソダドンドコドーン」のコール＆レスポンス
イベントのコンセプトは没入。「仮面ライダーゼッツの世界」そのものを観客自身の「夢」と捉え、会場の全員がその中に飛び込む内容に。キャラクターショー、トークショー、ミュージックライブという3つの要素がシームレスに展開し、客席に座ることで“夢の登場人物”として、かつてない臨場感を体験することが出来る『仮面ライダーゼッツ』ならではの“夢のイベント”となった。
公開されたのは天野のコール＆レスポンス。最初は「こんばんは！」の押収で場を盛り上げた。そして天野は「ウソダドンドコ」と「ドーン」のコール＆レスポンスも実施。『仮面ライダー剣』仮面ライダーギャレン／橘朔也を演じた天野だからこそのサプライズに会場も大盛り上がりとなっていた。
公演は17日までアーカイブ配信中。チケットは現在も購入できる。