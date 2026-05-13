カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１３日、ポテトチップスの袋が白黒になることを報じた。

中東情勢によるインク調達不安定が原因。今月２５日以降の出荷分から順次白黒パッケージで販売していくとした。中身や商品の品質への影響はないが、カンテレの藤本景子アナウンサーは「びっくりですよね。こんな身近なものにまで影響が来たのかっていう驚き。あとやっぱりなんとなく色で無意識に手に取っていたところがあると思うので、全てが白黒になった場合、よく見ないと」と、“うすしお派”の藤本アナは、違う味との取り違えを心配した。

白黒でスーパーが寂しい感じになるかもしれないという意見について、土田晃之は「長期な目線で見て全部白黒だったら困りますけど、まあまあ、その長くないとするならばめちゃめちゃいいと思いますけどね」と賛成。現在のお菓子売り場がカラフルなため、白黒があれば目立つことを挙げ「朝からずっとポテチのニュース。宣伝効果めちゃめちゃでかい。今スーパーに行って白黒で見つけたら『ニュースでやってたやつ』って手に取ると思う」と笑った。

番組では、石油もナフサも政府は大丈夫と言っていることを紹介し「政府を信用しましょうよ」とチクリ。青木源太アナは「様々な影響。特に明日の米中首脳会談注目です」と締めた。