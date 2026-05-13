◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン

すでに人馬の息はぴったりだ。クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は新コンビとなる西村淳也騎手が３週続けて騎乗する熱の入れよう。輸送があるため、栗東・坂路で５６秒９―１２秒７と軽い内容だが、力感にあふれた動きで体調はいい。鞍上は「実績も含めて、いい馬だと思います。当該週で調整程度ですが、１週、１週状態も上がっています」と静かにうなずいた。

厩舎は違うが、鞍上は桜花賞で２着のギャラボーグにも４週続けて追い切りに騎乗し、癖をつかんでいた。中内田調教師は「今日は最終確認で調整程度でしたが、馬への理解を深めてもらうためにまたがってもらった」と人馬のコンタクトに重点を置いたことを強調した。１週前にはＣＷコースで６ハロン８２秒５―１０秒８と絶好の動きを見せた。指揮官の思惑通り、絆は深まりつつある。

昨年のヴィクトリアマイルでは、直線でよく伸びたものの、勝ったアスコリピチェーノに差されて２着と涙をのんだ。「いい走りをしますね。東京で走っているし、マイルも問題ない。今年は１着が取れるように」。手にしたチャンスは逃さない。先週の京都新聞杯を制して勢いに乗る鞍上が、Ｇ１ホースへと導く。（山下 優）