◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン

初コンタクトとは思えない人馬の呼吸だった。復活を目指す２４年の牝馬２冠馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、新コンビのダミアン・レーン騎手がＷコースの最終追い切りに騎乗。先行するサトノヴァンクル（３歳１勝クラス）とヴァロアーク（３歳１勝クラス）の２番手で、前後からプレッシャーを受ける形となったが、スタートから折り合いはぴたり。僚馬２頭の真ん中に進路を取った直線では、最後まで３つの馬体が横に並んだ状態で６ハロン８４秒７―１１秒３をマークした。レーン騎手は「先生からは馬の状態を確かめてほしいと言われた。感触はとても良く、満足。コントロールしやすくて、普通の馬以上に非常に乗りやすかった」と優等生の走りを気に入った様子だった。

６日のＷコースでは６ハロン７７秒８の好時計。自身の時計を大幅に短縮して、輝きを取り戻そうとしている。今回は２３年アルテミスＳ（１着）以来の東京芝１６００メートルへの対応がカギになりそうだが、鞍上は「今までの結果からベストよりは少し短いのかもしれませんが、この舞台は結構ハードになる印象がある」と、スタミナも必要とイメージする。

先週のＮＨＫマイルＣは同じく初騎乗となったロデオドライブでＧ１制覇。流れに乗って再びのタイトル奪取を狙う。「大きな勝利を取れたことについては非常にうれしい。（Ｇ１は）今週もその後もありますし、何個でも勝てるように頑張っていきたい」。今週の府中でもレーン旋風を巻き起こす。（浅子 祐貴）