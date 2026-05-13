IVEユジン、美ウエストちらりのミニ丈ポロシャツコーデ「引き締まっててかっこいい」「雰囲気違ってドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が5月12日、自身のInstagramを更新。ショート丈のポロシャツを身に着けたコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】22歳K-POP人気メンバー「スタイル良すぎ」ほっそりウエストちらり
ユジンは、ワニのぬいぐるみを手にした姿など数枚のショットを投稿。髪をアップにし、白のタイトなミニ丈のポロシャツにデニムを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ウエストのラインに見惚れる」「引き締まっててかっこいい」「ポロシャツの着こなしがレベチ」「スタイル良すぎ」「雰囲気違ってドキッとした」「ワニさん見つめるショット可愛すぎる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP人気メンバー「スタイル良すぎ」ほっそりウエストちらり
◆IVEユジン、白ポロシャツ姿で美ウエスト際立つ
ユジンは、ワニのぬいぐるみを手にした姿など数枚のショットを投稿。髪をアップにし、白のタイトなミニ丈のポロシャツにデニムを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストがのぞいている。
◆ユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ウエストのラインに見惚れる」「引き締まっててかっこいい」「ポロシャツの着こなしがレベチ」「スタイル良すぎ」「雰囲気違ってドキッとした」「ワニさん見つめるショット可愛すぎる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】