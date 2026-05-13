５月１２日、道教委では事故を受けて、各道立学校に対し緊急通知を出しました。



部活動の移動手段については原則、公共交通機関や貸し切りバスなどを利用することとしています。



公共交通機関や貸し切りバスなどの利用が難しい場合は、条件付きで教員の自家用車の使用を認めていますが、事前の申請手続きなどを義務付けています。



各学校はどのように運用しているのでしょうか。

札幌山の手高校は学校で所有するバス２台で運用しています。





運転は中型や大型の免許をもつ部活動の顧問が運転しています。学校側に話を聞いたところ、貸切バスの費用は高騰し、予約も取りづらいというのが現状。遠征も多く、保護者の費用面の負担なども考えると、学校所有のバスを使うことが現実的だということです。一方で、下川商業高校は町が所有するバスのうち２台を部活動用として使用。ドライバーも町が契約するバス会社から派遣されたプロのドライバーが担います。町が部活動を支えています。

道内で高校教員としてサッカー部の顧問を務めた経験もあるスポーツ経営学に詳しい室蘭工業大学大学院の関教授は、北海道を含む地方の学校では遠征の負担は大きく、さらに活動に熱心であるほど費用も大きくなります。



その上で、部活動の遠征については顧問だけではなく、生徒も含めてあり方を模索するべきだと指摘していました。