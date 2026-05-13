NBAブルズと2WAY契約の河村勇輝選手が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。29歳で亡くなったグリズリーズ時代の同僚ブランドン・クラーク選手を追悼しました。

河村選手はこの日、自身のインスタグラムのストーリーズに「We gonna miss you BC. Thank you for everything. R.I.P(ブランドン・クラーク、あなたがいなくて寂しい。あなたがしてくれたこと全てに感謝しています。安らかにお眠りください。)」と投稿。河村選手がコート外で、クラーク選手を迎えるフォトも公開し追悼しました。

クラーク選手は、ゴンザガ大学時代に八村塁選手とチームメート。2019年にはNBAドラフトでそれぞれ1巡目で指名を受け、NBAの世界に入りました。そしてルーキーイヤーの2019-20シーズンにはグリズリーズでデビュー。フィールドゴール成功率61.8%でNBA新人記録を樹立するなど目立った活躍を見せました。

その後もデビューからグリズリーズ一筋で活躍。渡邊雄太選手が所属した時期も同僚として在籍。日本3選手とゆかりのある選手として知られていました。