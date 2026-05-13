アメリカなどのイラン攻撃から約2か月半が経過しています。この長期化によって、自動車関連業界はどんな影響を受けているのでしょうか。

【写真を見る】イラン情勢長期化 ｢オイルがない｣自動車整備ピンチ… オイル交換の新規受付ストップ 原油調達どうなる？ 専門家｢前の状況に戻るのは困難｣

愛知県北名古屋市の「大島自動車」。創業約60年。これまで整備を中心に行ってきましたが、日に日に中東情勢の影響が強まっています。

（大島自動車 大島泰一社長）

Q.イランを巡る戦争が長期化している影響は？

「めちゃくちゃ影響がある。オイルがない。ブレーキオイル、エンジンオイル、それからシンナー。あとお金もない」

「オイルの定期交換」しないと走行トラブルに

自動車が走るために欠かせないのがエンジンオイル。役割は、潤滑・冷却・洗浄・防錆など多岐にわたり、心臓部であるエンジンを守ります。しかし、エンジンオイルは自動車に必要量を1回入れて終わりではありません。

走っている間に徐々に汚れてくるので、所有者は定期的に交換しないとエンジンがダメージを受け走行トラブルに繋がります。



（大島社長）

「（この間もあったが）高速道路で軽自動車から音がして、オイルが足りなくてエンジンが壊れた」

オイル交換の新規受付をストップ

一般的にはオイルメーカーは走行5000キロ、または半年に1度の交換を推奨しています。



（大島社長）

Q.エンジンオイルがなくなったら車は走らない？

「絶対走らない。膝に油がないのと同じ」



大島自動車では、イラン情勢悪化とともに徐々に仕入れが滞り、オイル交換の新規の受付は4月中旬にストップしました。

置かれていたのは、一般的なガソリン車のエンジンオイルをためておくタンク。満タンで200リットル入りますが、残りはわずか50リットル（10台分）のみ。6月には新たなオイルが届く予定だといいますが…



（大島社長）

「たまたま運良くもうすぐ来るが、この先はどうなのって」

ディーゼルオイルは入荷のめど立たず…

まさに「綱渡り」の日々。もっと深刻なのは、トラックなどに使われるディーゼルエンジン用のオイルです。20リットル入りの缶が残り2つ（6台分）しかなく、こちらは入荷のめどが立っていません。



（大島社長）

Q.これがなくなればディーゼルの整備は？

「オイル関係はごめんなさいと…」

さらに…



（大島社長）

Q.ブレーキオイルは現時点で3缶？

「はい」



ブレーキオイルは、ブレーキを適切に作動させるための大事な役目がありますが、こちらも残りわずかです。

「品物がないというのは初めて」

会社は整備のほかに中古車の販売がもう一つの経営の柱ですが、その中古車を販売するにもオイル類の整備は不可欠です。



（大島社長）

Q.こんな状況は今まであった？

「全然ない、初めて。お客さんが来ないのなら分かるけど、品物がないっていうのは初めて」



Q.国に対して言いたいことは？

「今まで通り（オイルが）入ってきているのか調べてほしい」



どこかに目詰まりがおきているのか？もう国内では枯渇しているのか？現場はいつまで我慢を強いられるのでしょうか。

専門家「前の状況に戻るのは困難」

専門家に聞いてみると…



（明海大学 小谷哲男教授）

「少なくとも（イランが攻撃された）2月28日以前のように、“自由に安全にホルムズ海峡を通る”というところに戻ることは長期的に難しい。少なくとも数年間はおそらくない」



（大石邦彦アンカーマン）

「原油の調達先は、アメリカの割合が増えてきた。アメリカの原油を調達できるということになれば、エンジンオイルなど潤滑油の品薄は解消される？」



（小谷教授）

「一定程度、今の状況を改善していくことはできる。ナフサについても、アメリカはナフサを使わず むしろ余っている。アメリカからナフサが入ってくれば、供給も安定していくのでは」

しかし、アメリカから原油などを調達できたとしても、気になるのは価格。



（小谷教授）

「原油の“質”がアメリカ産のものと中東産のものとは違うので、日本に持ってきて生成する時にコストがかかってしまう。大きなタンカーで運ぼうと思うと、かなり大回りの喜望峰を回るルートになっていまうから、やはり時間もコストもかかる」