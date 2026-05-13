有名歌手、免許証写真が話題「無加工と思えない」「美しさが異次元」
【モデルプレス＝2026/05/13】6人組ボーカルグループ・Little Glee Monsterのミカが5月12日、自身のInstagramを更新。運転免許証を公開し、話題となっている。
【写真】21歳有名歌手「無加工と思えない」運転免許証
ミカは「21歳の抱負叶えてきました！」とつづり、写真を投稿。ジャージ姿で口角を上げている運転免許証の写真を公開した。
この投稿にファンからは「無加工と思えない」「美しさが異次元」「運転免許取得おめでとう」「ビジュ良すぎ」「めっちゃ盛れてる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳有名歌手「無加工と思えない」運転免許証
◆ミカ、免許証写真公開
ミカは「21歳の抱負叶えてきました！」とつづり、写真を投稿。ジャージ姿で口角を上げている運転免許証の写真を公開した。
◆ミカの投稿に反響
この投稿にファンからは「無加工と思えない」「美しさが異次元」「運転免許取得おめでとう」「ビジュ良すぎ」「めっちゃ盛れてる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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