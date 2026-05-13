キーワードは「手軽に楽しむ」遠出を控えた人も全国のグルメをどうぞ 福岡
福岡市のデパートで「全国うまいもの大会」が始まりました。物価高が続く今、キーワードは「手軽に楽しめるグルメ」です。
こだわりの製法でサクッと揚げた大阪名物の「串カツ」。長野県のふるさとの味、ほかほかの「おやき」。
福岡市の大丸福岡天神店で13日に始まったのは「全国うまいもの大会」です。28都道府県から47店舗が集結しました。
■大丸福岡天神店 食品催事担当・松木孝士さん
「原材料が高騰してきているので、手軽に低価格で食べられるもの、1個からでも楽しんでもらえるものを集めています。」
物価高や円安の影響で遠出を控えたという人も多かった、ことしのゴールデンウイーク。
その代わりに、会場では全国のグルメを味わってもらおうと、金額を抑えた商品をこれまでより多く取りそろえました。
■中村安里記者
「こちらには、ものすごい行列ができています。皆さん、何に並んでいるのでしょうか。」
行列の先にあったのは、東京・吉祥寺の「元祖丸メンチカツ」。1日でおよそ5000個売れるという大人気商品です。
今回は、このメンチカツが、福岡の人気ベーカリー、パンストックのオリジナルバンズとコラボ。
分厚い「バーガー」として販売されています。
■中村記者
「お肉がジューシー！中にぎっしりとお肉が詰まっていて食べ応えがありますし、パンもふわふわですごくおいしいです。」
東京都心からおよそ1000キロも離れた小笠原諸島の店も出店しています。
目玉は、島以外では初めて販売するというパッションフルーツのソフトクリームです。
■中村記者
「さわやか！パッションフルーツの濃厚な甘さを感じつつも、あと味はすっきりとしています。このクリームにも味がついているので、まるまるパッションフルーツの味を楽しめます。」
初日は開店と同時に多くの客が訪れ、にぎわいました。
■訪れた人
「ゴールデンウイークはどこにも行けなかったからこそ、旅気分で楽しいです。」
「いろいろなものを試食させてもらえて、おいしいものもたくさんあるので楽しいです。」
「まだまだ欲しい商品がいっぱいある。すごく楽しみにしています。」
全国の人気グルメが勢ぞろいする「全国うまいもの大会」は、大丸福岡天神店で、5月18日まで開かれています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月13日午後5時すぎ放送