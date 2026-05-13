福岡市のデパートで「全国うまいもの大会」が始まりました。物価高が続く今、キーワードは「手軽に楽しめるグルメ」です。

こだわりの製法でサクッと揚げた大阪名物の「串カツ」。長野県のふるさとの味、ほかほかの「おやき」。



福岡市の大丸福岡天神店で13日に始まったのは「全国うまいもの大会」です。28都道府県から47店舗が集結しました。





43回目となる今回のキーワードは「手軽に楽しめるグルメ」です。■大丸福岡天神店 食品催事担当・松木孝士さん「原材料が高騰してきているので、手軽に低価格で食べられるもの、1個からでも楽しんでもらえるものを集めています。」

物価高や円安の影響で遠出を控えたという人も多かった、ことしのゴールデンウイーク。



その代わりに、会場では全国のグルメを味わってもらおうと、金額を抑えた商品をこれまでより多く取りそろえました。

■中村安里記者

「こちらには、ものすごい行列ができています。皆さん、何に並んでいるのでしょうか。」



行列の先にあったのは、東京・吉祥寺の「元祖丸メンチカツ」。1日でおよそ5000個売れるという大人気商品です。

今回は、このメンチカツが、福岡の人気ベーカリー、パンストックのオリジナルバンズとコラボ。



分厚い「バーガー」として販売されています。



■中村記者

「お肉がジューシー！中にぎっしりとお肉が詰まっていて食べ応えがありますし、パンもふわふわですごくおいしいです。」

東京都心からおよそ1000キロも離れた小笠原諸島の店も出店しています。



目玉は、島以外では初めて販売するというパッションフルーツのソフトクリームです。



■中村記者

「さわやか！パッションフルーツの濃厚な甘さを感じつつも、あと味はすっきりとしています。このクリームにも味がついているので、まるまるパッションフルーツの味を楽しめます。」



初日は開店と同時に多くの客が訪れ、にぎわいました。



■訪れた人

「ゴールデンウイークはどこにも行けなかったからこそ、旅気分で楽しいです。」

「いろいろなものを試食させてもらえて、おいしいものもたくさんあるので楽しいです。」

「まだまだ欲しい商品がいっぱいある。すごく楽しみにしています。」



全国の人気グルメが勢ぞろいする「全国うまいもの大会」は、大丸福岡天神店で、5月18日まで開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月13日午後5時すぎ放送