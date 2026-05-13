アジア株 総じて上昇、上海株は反発 アジア株 総じて上昇、上海株は反発

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東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 26388.44（+40.53 +0.15%）

中国上海総合指数 4242.57（+28.08 +0.67%）

台湾加権指数 41374.50（-523.82 -1.25%）

韓国総合株価指数 7844.01（+200.86 +2.63%）

豪ＡＳＸ２００指数 8630.39（-40.29 -0.46%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74952.75（+393.51 +0.53%）



１３日のアジア株は総じて上昇。上海株は反発。半導体関連株などハイテク株の上昇が目立った。香港株は小反発。前日終値を挟んで方向感を欠く動きとなった。台湾株は反落。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が３％超の下落となったことで、半導体関連株を中心に売りに押された。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）やファブレス半導体メーカーの聯発科技（メディアテック）が下げを主導した。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、造船メーカーの中国船舶工業、機器メーカーの国電南端科技が買われる一方で、保険大手の中国人寿保険、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。



香港ハンセン指数は小反発。電子商取引のＪＤドットコム、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）が買われる一方で、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。通信会社のテルストラ・グループ、金や銅の探鉱会社のサンドファイヤー・リソーシズが買われる一方で、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、金融ソリューションのジップ、石油・ガス探査会社のオーロラ・オイル・アンド・ガス、研究開発会社のサイレックス・システムズが売られた。

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