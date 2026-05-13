ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７６ｂｐ　前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　3.093
フランス　　　3.728（+64）
イタリア　　　3.849（+76）
スペイン　　　3.522（+43）
オランダ　　　3.212（+12）
ギリシャ　　　3.805（+71）
ポルトガル　　　3.464（+37）
ベルギー　　　3.652（+56）
オーストリア　3.356（+26）
アイルランド　3.301（+21）
フィンランド　3.369（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）