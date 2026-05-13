ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７６ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７６ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 3.093
フランス 3.728（+64）
イタリア 3.849（+76）
スペイン 3.522（+43）
オランダ 3.212（+12）
ギリシャ 3.805（+71）
ポルトガル 3.464（+37）
ベルギー 3.652（+56）
オーストリア 3.356（+26）
アイルランド 3.301（+21）
フィンランド 3.369（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 3.093
フランス 3.728（+64）
イタリア 3.849（+76）
スペイン 3.522（+43）
オランダ 3.212（+12）
ギリシャ 3.805（+71）
ポルトガル 3.464（+37）
ベルギー 3.652（+56）
オーストリア 3.356（+26）
アイルランド 3.301（+21）
フィンランド 3.369（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）