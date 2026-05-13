news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「被害女性 ロケバス戻りを“遠慮” 元ジャンポケ斉藤被告の裁判」についてお伝えします。

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お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）。2024年7月、ロケバスの車内で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。

2か月前の初公判では…

斉藤慎二被告（43）「私の行為に同意してくれていると思っていました」

無罪を主張していますが、女性は…

被害を訴える女性（20代）「本当に屈辱的で気持ち悪くて怖かった」

13日の裁判では、現場にいた仕事関係者の女性が当時の状況を証言しました。仕事関係者の女性によると、その日は午前8時から正午ごろまで、同じロケバスでふたりは移動していたといいます。

検察側「（駐車中の）ロケバスはどう使う？」

仕事関係者「休憩場所です。楽屋みたいに使います」

検察側「ロケが終わってから女性に声をかけましたか？」

仕事関係者「ロケバスに戻りましょうと声をかけました」

検察側「そのときの女性の様子は？」

仕事関係者「『私はここで大丈夫です』と」

女性は、ロケバスに戻ることを遠慮するような様子だったと話しました。再度、仕事関係者の女性が「気になさらず」と声をかけたことで乗車したといいます。

弁護側「バスの中に入るよう女性に言ったときに嫌がっているなと感じたことは？」

仕事関係者「感じませんでした」

13日の裁判で、斉藤被告が発言する場面はありませんでした。次回公判は来月2日に開かれます。