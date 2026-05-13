狙われた「クロムハーツ」…約250点・総額1億7000万円相当盗まれる　警報システム止め約10分間の犯行か　佐賀・鳥栖市

佐賀・鳥栖市の住宅で高級ブランド品約250点、被害総額1億7000万円相当が盗まれる事件が発生した。

「クロムハーツ」を中心に狙った計画的犯行とみられ、警察が捜査している。

被害総額1億7000万円相当

侵入された部屋は、ぐちゃぐちゃに荒らされていた。

被害男性：

ここに置いていた服や靴（が盗まれた）。ベッドに置いていたものとかがやられた。

5月4日、佐賀・鳥栖（とす）市にある住宅で、高級ブランドの衣類や腕時計など250点以上が盗まれた。

被害総額は、1億7000万円相当。

同じような事件は、全国で相次いでいる。

ゴールデンウィーク中には、福井市の高級ブランド店2軒が狙われた。

被害額は、あわせて1億2000万円ほど。

さらに、愛知・名古屋市の住宅でも被害があり、被害額は1億円にのぼるという。

キーワードは高級ブランド「クロムハーツ」。

今回の鳥栖市のケースでも…

ーー（記者）特定のブランドだけを？

被害男性：

クロムハーツばかり。あとはルイ・ヴィトン。

被害を受けた男性は、盗まれた高級ブランド品は近年価値が高まっていると話す。

被害男性：

めちゃくちゃ上がってると思う。去年僕が正規店から買った物は（価値が）倍になった。

もう1つ共通するのは、強引で計画的な犯行。

犯人は、玄関とは別のこちらの勝手口のドアを無理やりこじ開けて、中に入ったという。

今回の鳥栖市では、犯人は最初に警備システムを止め、わずか10分ほどで犯行に及んだとみられる。

警察は住居侵入、窃盗事件として捜査している。

（「イット!」5月13日放送より）