5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』には、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演。術後の痛みを和らげた“秘薬”について語る場面があった。

【映像】マツコ、首の手術で“フェンタニル”の威力に感動「手術後、無痛よ。怖い」

食事も美味しく、「全然苦痛じゃなかった」と入院生活を振り返ったマツコ。体調を心配する有吉弘行が「どう？痛くはないんですか？」と尋ねると、「痛くない。けど、フェンタニルやっちゃった。痛み止め」と驚きの告白をした。

フェンタニルといえば、強力な医療用鎮痛薬の一種。手術中や術後の痛み止めとして高い効果を発揮する一方、依存性の強さから海外では深刻な社会問題を引き起こしている。アメリカには、中毒者が町中を徘徊している様子から「ゾンビ・タウン」と呼ばれる地区が存在するほどだ。

マツコは「最近の痛み止めはフェンタニルらしいの。だから手術後、無痛よ。怖い。手術後『痛っ』が1回もないの。それを2日ぐらいやって、普通の痛み止めに切り替えたとき、『ちょっと痛いな』ぐらい」とその威力を熱弁した。

興味津々の有吉から「『もう1日フェンタニル』とはならないの？」と尋ねられると、「最後、『泣きの1本』追加してもらった」と白状。医師からは「体が大きいので特別に」と、最後の一押しを認めてもらったという。

すっかりその効果に心酔した様子のマツコだったが、「あんまり量は使っちゃいけないらしい」と注意を促すことも忘れない。有吉は「よかった。ゾンビ（中毒者）になってたら大変なことになってた」と冗談を飛ばし、マツコの無事な生還に胸をなでおろした。

最後にマツコは「みなさん、安心してください。全身麻酔の手術は退院する日まで痛くない」と視聴者に呼びかけ、「フェンタニル最高！」と絶叫。すかさず有吉から「あんまり大きな声で言わないほうが」と笑いながらいさめられていた。