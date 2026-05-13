外国証券 先物取引高情報まとめ（5月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6670( 6646)
9月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 10343( 10343)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 170175( 170175)
7月限 1176( 1176)
8月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2405( 2405)
9月限 50( 50)
TOPIX先物 6月限 8890( 8890)
日経225ミニ 6月限 84814( 84814)
7月限 911( 911)
8月限 32( 32)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 111)
TOPIX先物 6月限 195( 195)
日経225ミニ 6月限 423( 423)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 750( 713)
TOPIX先物 6月限 2256( 2244)
日経225ミニ 6月限 2321( 2317)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 821( 810)
TOPIX先物 6月限 1491( 1491)
日経225ミニ 6月限 6294( 6294)
7月限 55( 55)
8月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 581( 581)
TOPIX先物 6月限 1026( 1026)
日経225ミニ 6月限 1262( 1262)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1111( 1111)
TOPIX先物 6月限 4814( 4814)
日経225ミニ 6月限 32162( 32162)
7月限 682( 682)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 127( 125)
TOPIX先物 6月限 693( 693)
日経225ミニ 6月限 1498( 1498)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 207( 105)
TOPIX先物 6月限 195( 195)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 1476( 1476)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 51( 51)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6670( 6646)
9月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 10343( 10343)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 170175( 170175)
7月限 1176( 1176)
8月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2405( 2405)
9月限 50( 50)
TOPIX先物 6月限 8890( 8890)
日経225ミニ 6月限 84814( 84814)
7月限 911( 911)
8月限 32( 32)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 111)
TOPIX先物 6月限 195( 195)
日経225ミニ 6月限 423( 423)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 750( 713)
TOPIX先物 6月限 2256( 2244)
日経225ミニ 6月限 2321( 2317)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 821( 810)
TOPIX先物 6月限 1491( 1491)
日経225ミニ 6月限 6294( 6294)
7月限 55( 55)
8月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 581( 581)
TOPIX先物 6月限 1026( 1026)
日経225ミニ 6月限 1262( 1262)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1111( 1111)
TOPIX先物 6月限 4814( 4814)
日経225ミニ 6月限 32162( 32162)
7月限 682( 682)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 127( 125)
TOPIX先物 6月限 693( 693)
日経225ミニ 6月限 1498( 1498)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 207( 105)
TOPIX先物 6月限 195( 195)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 1476( 1476)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 51( 51)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース