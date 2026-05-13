　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6670(　　6646)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　53(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10343(　 10343)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　170175(　170175)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1176(　　1176)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2405(　　2405)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8890(　　8890)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 84814(　 84814)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 911(　　 911)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　32(　　　32)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 195(　　 195)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 423(　　 423)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 750(　　 713)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2256(　　2244)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2321(　　2317)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 821(　　 810)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1491(　　1491)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6294(　　6294)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 581(　　 581)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1026(　　1026)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1262(　　1262)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1111(　　1111)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4814(　　4814)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 32162(　 32162)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 682(　　 682)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 127(　　 125)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 693(　　 693)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1498(　　1498)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 207(　　 105)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 195(　　 195)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1476(　　1476)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　51(　　　51)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース