　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12564(　 12043)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15609(　 14997)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 6月限　　　153490(　153490)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1956(　　1956)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 176(　　 176)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8270(　　7725)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 127(　　 127)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16887(　 15937)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 6月限　　　109123(　109123)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1906(　　1906)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　90(　　　90)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 576(　　 488)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1410(　　 710)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3847(　　3847)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3218(　　 824)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6075(　　3104)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6556(　　6516)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1223(　　 917)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5240(　　4013)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7233(　　7177)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1355(　　1313)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5148(　　4968)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7633(　　7479)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2379(　　2249)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11536(　 11327)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 47257(　 47257)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1325(　　1325)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1136(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1000(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2002(　　 911)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 202(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3004(　　1359)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1000(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 541(　　 541)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1586(　　1586)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース