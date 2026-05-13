外国証券 先物取引高情報まとめ（5月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12564( 12043)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 15609( 14997)
9月限 28( 28)
日経225ミニ 6月限 153490( 153490)
7月限 1956( 1956)
8月限 176( 176)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8270( 7725)
9月限 127( 127)
TOPIX先物 6月限 16887( 15937)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 109123( 109123)
7月限 1906( 1906)
8月限 90( 90)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 576( 488)
TOPIX先物 6月限 1410( 710)
日経225ミニ 6月限 3847( 3847)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3218( 824)
TOPIX先物 6月限 6075( 3104)
日経225ミニ 6月限 6556( 6516)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1223( 917)
TOPIX先物 6月限 5240( 4013)
日経225ミニ 6月限 7233( 7177)
7月限 43( 43)
8月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1355( 1313)
TOPIX先物 6月限 5148( 4968)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 7633( 7479)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2379( 2249)
TOPIX先物 6月限 11536( 11327)
日経225ミニ 6月限 47257( 47257)
7月限 1325( 1325)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1136( 0)
9月限 1000( 0)
TOPIX先物 6月限 2002( 911)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 202( 0)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 3004( 1359)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1000( 0)
9月限 1000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 541( 541)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 1586( 1586)
日経225ミニ 7月限 6( 6)
8月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12564( 12043)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 15609( 14997)
9月限 28( 28)
日経225ミニ 6月限 153490( 153490)
7月限 1956( 1956)
8月限 176( 176)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8270( 7725)
9月限 127( 127)
TOPIX先物 6月限 16887( 15937)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 109123( 109123)
7月限 1906( 1906)
8月限 90( 90)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 576( 488)
TOPIX先物 6月限 1410( 710)
日経225ミニ 6月限 3847( 3847)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3218( 824)
TOPIX先物 6月限 6075( 3104)
日経225ミニ 6月限 6556( 6516)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1223( 917)
TOPIX先物 6月限 5240( 4013)
日経225ミニ 6月限 7233( 7177)
7月限 43( 43)
8月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1355( 1313)
TOPIX先物 6月限 5148( 4968)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 7633( 7479)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2379( 2249)
TOPIX先物 6月限 11536( 11327)
日経225ミニ 6月限 47257( 47257)
7月限 1325( 1325)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1136( 0)
9月限 1000( 0)
TOPIX先物 6月限 2002( 911)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 202( 0)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 3004( 1359)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1000( 0)
9月限 1000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 541( 541)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 1586( 1586)
日経225ミニ 7月限 6( 6)
8月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース