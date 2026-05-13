広島市佐伯区でクマらしき動物の目撃情報相次ぐ 小学校は臨時休校
13日朝、広島市佐伯区でクマのような動物の目撃情報が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。
■付近の住民
「え？何のこと？というような感じで、びっくりしました。」
警察によると、13日午前6時10分ごろ、広島市佐伯区で犬を散歩中の人から「体長1メートルのクマらしきものがいる」と通報がありました。その直後には別の人から「家の庭にいる」と通報があり、体長は約70センチから80センチで、クマのようだったということです。
その後、通報を受けた警察が駆け付けましたが、クマらしき動物の姿は見当たらなかったということです。
付近では、家のすぐそばを通ったという情報も・・・。
■久保田 栄作 記者リポート
「クマらしき動物は、この細い道を通り、塀を越えて逃げていったということです。」
目撃情報があった地域では、小学校1校が臨時休校となりました。
■付近の住民
「子どもたちが出会ってしまったらと思うと、不安ですね。」
「こわかった。びっくりした。外に出たくない。」
警察は、見かけても近づかないよう注意を呼びかけています。
【2026年5月13日 放送】