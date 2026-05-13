13日朝、広島市佐伯区でクマのような動物の目撃情報が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。



■付近の住民

「え？何のこと？というような感じで、びっくりしました。」



警察によると、13日午前6時10分ごろ、広島市佐伯区で犬を散歩中の人から「体長1メートルのクマらしきものがいる」と通報がありました。その直後には別の人から「家の庭にいる」と通報があり、体長は約70センチから80センチで、クマのようだったということです。





目撃者から通報があった3件はすぐそばで、いずれも西広島バイパス沿いの住宅地でした。その後、通報を受けた警察が駆け付けましたが、クマらしき動物の姿は見当たらなかったということです。付近では、家のすぐそばを通ったという情報も・・・。■久保田 栄作 記者リポート「クマらしき動物は、この細い道を通り、塀を越えて逃げていったということです。」目撃情報があった地域では、小学校1校が臨時休校となりました。■付近の住民「子どもたちが出会ってしまったらと思うと、不安ですね。」「こわかった。びっくりした。外に出たくない。」警察は、見かけても近づかないよう注意を呼びかけています。【2026年5月13日 放送】