「日経225オプション」6月限プット手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
JPモルガン証券 30( 30)
ビーオブエー証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
みずほ証券 10( 10)
SBI証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
◯6万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 19( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 9( 9)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
JPモルガン証券 30( 30)
ビーオブエー証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
みずほ証券 10( 10)
SBI証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 19( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 9( 9)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース