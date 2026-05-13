「日経225オプション」6月限コール手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 8( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 8( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
取引高(立会内)
SBI証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース