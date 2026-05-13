「日経225オプション」6月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 8( 6)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 116( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
SBI証券 9( 9)
ゴールドマン証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 105( 5)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 300( 0)
野村証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
岡三証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ビーオブエー証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 34( 12)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 8( 6)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 116( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
SBI証券 9( 9)
ゴールドマン証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 105( 5)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 300( 0)
野村証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
岡三証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ビーオブエー証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 34( 12)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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