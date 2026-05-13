『テレビ×ミセス』で披露した「クスシキ」ライブ・パフォーマンス映像、YouTubeで特別公開
Mrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）より、4月20日に放送された「クスシキ」のライブ・パフォーマンス映像が13日、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。公開は6月10日午後5時59分までの期間限定となる。
【動画】妖艶なパフォーマンス！『テレビ×ミセス』で披露した「クスシキ」映像
妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスを披露した。同曲はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、最優秀楽曲賞、最優秀J-POP楽曲賞、最優秀アニメ楽曲賞、最優秀ミュージックビデオ作品賞、ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDといった多数の部門にノミネートされている。
【動画】妖艶なパフォーマンス！『テレビ×ミセス』で披露した「クスシキ」映像
妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスを披露した。同曲はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、最優秀楽曲賞、最優秀J-POP楽曲賞、最優秀アニメ楽曲賞、最優秀ミュージックビデオ作品賞、ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDといった多数の部門にノミネートされている。