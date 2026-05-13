『トイ・ストーリー5』ウッディたちの前に現れた“ハイテクおもちゃ”の場面写真解禁
アニメ映画『トイ・ストーリー5』より、ウッディとバズ、ジェシーたちの前に突如現れた、最先端タブレットのリリーパッドやトイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら、新たな四つのおもちゃたちの姿を映した場面写真8枚が解禁された。
【写真】トイレトレーニング用おもちゃ“スマーティー・パンツ”の場面写真
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描いたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ボニーの部屋を旅立ち、仲間と共に捨てられたおもちゃたちを助ける活動をしているウッディ。彼に代わってボニーの部屋を率いる“保安官”として、おもちゃたちのリーダーを務めているカウガール人形のジェシーは、想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきた。ジェシーやバズらおもちゃと遊ぶのが好きなボニーだが、周りの子たちは“おもちゃ離れ”しタブレットに夢中で、話が合わず友達づくりに悩んでいた。
そんなボニーを心配した両親からのプレゼントとして最先端タブレットのリリーパッドが現れると、日常は一変する。「みんなの時間がタブレットに支配されている」。他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…。その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がるが…。
ジェシーらおもちゃたちが「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」と自分たちの存在意義に不安を抱く中、ウッディとバズ・ライトイヤーの名コンビが再び手を取って“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かう。
解禁された場面写真には、ウッディとバズが、ボニーはおもちゃから“卒業”して周りに追いつかないといけないと考えるライバルのリリーパッドと対立する姿や、ふたりそろって部屋の外へ追い出された“あの頃”と変わらないやりとりを見せるワンシーンが切り取られている。
捨てられたおもちゃを助けるため旅立ったウッディがポンチョ姿で久々にボニーの部屋に戻り、フォーキーやミスター・ポテトヘッド、ハム、レックスらおなじみの仲間たちと再会を果たしたシーンや、大勢のバズが草木の中を警戒しながら進む様子も描かれている。
さらに、ジェシーとブルズアイと共に映し出されているのは、本作で新たに登場する三つの“ハイテクおもちゃ”だ。
トイレットペーパーを模した白い体にカラフルな押しボタンがついたスマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ。持ち主に忘れられ、長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出す。青色でカバの姿をしたアトラスは、陽気で頼れるデジタルマップおもちゃだ。GPSが搭載されていて、冒険の道案内役として活躍する。ピンク色のスナッピーはキュートで仲間思いなデジカメのおもちゃ。思い出の写真が宝物だ。
スマーティー・パンツたち3人はいつも一緒に行動しているが、旅の途中でジェシーたちと出会い、どんなストーリーが展開していくのか？ そして、おもちゃたちの居場所はどうなってしまうのか、スマホやタブレットが当たり前のこの時代におもちゃができる“本当の役割”とは―？
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
【写真】トイレトレーニング用おもちゃ“スマーティー・パンツ”の場面写真
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描いたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
そんなボニーを心配した両親からのプレゼントとして最先端タブレットのリリーパッドが現れると、日常は一変する。「みんなの時間がタブレットに支配されている」。他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…。その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がるが…。
ジェシーらおもちゃたちが「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」と自分たちの存在意義に不安を抱く中、ウッディとバズ・ライトイヤーの名コンビが再び手を取って“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かう。
解禁された場面写真には、ウッディとバズが、ボニーはおもちゃから“卒業”して周りに追いつかないといけないと考えるライバルのリリーパッドと対立する姿や、ふたりそろって部屋の外へ追い出された“あの頃”と変わらないやりとりを見せるワンシーンが切り取られている。
捨てられたおもちゃを助けるため旅立ったウッディがポンチョ姿で久々にボニーの部屋に戻り、フォーキーやミスター・ポテトヘッド、ハム、レックスらおなじみの仲間たちと再会を果たしたシーンや、大勢のバズが草木の中を警戒しながら進む様子も描かれている。
さらに、ジェシーとブルズアイと共に映し出されているのは、本作で新たに登場する三つの“ハイテクおもちゃ”だ。
トイレットペーパーを模した白い体にカラフルな押しボタンがついたスマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ。持ち主に忘れられ、長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出す。青色でカバの姿をしたアトラスは、陽気で頼れるデジタルマップおもちゃだ。GPSが搭載されていて、冒険の道案内役として活躍する。ピンク色のスナッピーはキュートで仲間思いなデジカメのおもちゃ。思い出の写真が宝物だ。
スマーティー・パンツたち3人はいつも一緒に行動しているが、旅の途中でジェシーたちと出会い、どんなストーリーが展開していくのか？ そして、おもちゃたちの居場所はどうなってしまうのか、スマホやタブレットが当たり前のこの時代におもちゃができる“本当の役割”とは―？
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。