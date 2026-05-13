スーパー歌舞伎『もののけ姫』“アシタカ”市川團子らのふん装写真＆スポット映像解禁
7月3日〜8月23日に東京・新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』より、メインキャストのアシタカ役・市川團子、サン役・中村壱太郎、エボシ御前役・中村時蔵のふん装写真と15秒のスポット映像が解禁された。
【動画】役にふんしたキャストが登場するスポット映像
原作は、宮崎駿監督が原作・脚本・監督を手掛けたスタジオジブリの同名アニメ映画。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森にすむ神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描き出す『もののけ姫』が、 スーパー歌舞伎として新たな歴史を刻む。
呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎、またタタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。
ふん装写真とスポット映像に映し出されるアシタカ役・市川團子、サン役・中村壱太郎、エボシ御前役・中村時蔵のりりしい動きと真っすぐ射抜くような視線は、まさに人間と自然が衝突していく過程や、共生を巡り戦うそれぞれの力強さをほうふつとさせる。
また5月15日より、松竹公式YouTubeチャンネルにて「週刊もののけ歌舞伎チャンネル」の配信が開始される。スーパー歌舞伎『もののけ姫』が創られていく製作の裏側に迫る内容となっており、放送は全10回を予定している。初回はメインキャスト3名のスチール撮影に密着。毎週金曜19時に更新予定だ。
スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、7月3日〜8月23日、東京・新橋演舞場にて上演。
【動画】役にふんしたキャストが登場するスポット映像
原作は、宮崎駿監督が原作・脚本・監督を手掛けたスタジオジブリの同名アニメ映画。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森にすむ神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描き出す『もののけ姫』が、 スーパー歌舞伎として新たな歴史を刻む。
ふん装写真とスポット映像に映し出されるアシタカ役・市川團子、サン役・中村壱太郎、エボシ御前役・中村時蔵のりりしい動きと真っすぐ射抜くような視線は、まさに人間と自然が衝突していく過程や、共生を巡り戦うそれぞれの力強さをほうふつとさせる。
また5月15日より、松竹公式YouTubeチャンネルにて「週刊もののけ歌舞伎チャンネル」の配信が開始される。スーパー歌舞伎『もののけ姫』が創られていく製作の裏側に迫る内容となっており、放送は全10回を予定している。初回はメインキャスト3名のスチール撮影に密着。毎週金曜19時に更新予定だ。
スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、7月3日〜8月23日、東京・新橋演舞場にて上演。