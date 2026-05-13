4児の母・山田優41歳、抜群スタイルにネット衝撃 ショーパン姿で美オーラ全開！
モデル・女優の山田優が、13日までに自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露し、ファンから称賛の声を集めた。
【写真】4児の母・山田優41歳、抜群スタイルにネット衝撃 ミニスカ姿も（3枚）
2012年に俳優の小栗旬と結婚し、2014年に第1子、2017年に第2子、2020年に第3子、2022年に第4子を出産している山田。
今回の投稿では、「夏に活躍してくれそうな Tevaの『HurricaneXLT3』！ 定番の『Hurricane』シリーズがアップデートされて登場しました」と、ショートパンツ姿での全身ショットを披露。ファンからは「カッコいい」などの声が集まっている。
■山田優（やまだ ゆう）
1984年7月5日生まれ。沖縄県出身。2000年よりファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルとして活動開始。以降、テレビドラマやバラエティ番組などで活躍。2012年3月に俳優の小栗旬と結婚。
引用：「山田優」Instagram（@yu_yamada_）
【写真】4児の母・山田優41歳、抜群スタイルにネット衝撃 ミニスカ姿も（3枚）
2012年に俳優の小栗旬と結婚し、2014年に第1子、2017年に第2子、2020年に第3子、2022年に第4子を出産している山田。
今回の投稿では、「夏に活躍してくれそうな Tevaの『HurricaneXLT3』！ 定番の『Hurricane』シリーズがアップデートされて登場しました」と、ショートパンツ姿での全身ショットを披露。ファンからは「カッコいい」などの声が集まっている。
■山田優（やまだ ゆう）
1984年7月5日生まれ。沖縄県出身。2000年よりファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルとして活動開始。以降、テレビドラマやバラエティ番組などで活躍。2012年3月に俳優の小栗旬と結婚。
引用：「山田優」Instagram（@yu_yamada_）