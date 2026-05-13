ホロライブ・猫又おかゆ、無加工な“素の声”に「好きすぎる」「レアボイス」と反響
「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、13日までに自身のチャンネルで人気ゲーム『ワンワンバトル』を実況。“素の声”を公開して反響が集まっている。
【動画】ファンが魅了されたおかゆさんの“素の声”（13：34ごろ）
本作は、プレイヤーが犬になりきってマイクに向けて「ワン！ワン！」と全力で吠え合う対戦ゲーム。ホロメンの間でも人気のゲームで、さくらみこさんや大神ミオさんたちもプレイしている。
STAGE5「海辺のコーギー」に初の敗北を喫したおかゆさんは「ちょっとコンプレッサー外すわ」「ぼくを本気にさせたようだな」と言い、コンプレッサー（音声を調整する装置）を外した素の声で再戦。視聴者の鼓膜を破壊しそうなほどの爆音で吠え、コーギーに一瞬で勝利した。
彼女の無加工な声を聞いたファンからは「いい声」「好きすぎる」「レアボイス」「生声ってこと!?」「重りを外した悟空みたい」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」
【動画】ファンが魅了されたおかゆさんの“素の声”（13：34ごろ）
本作は、プレイヤーが犬になりきってマイクに向けて「ワン！ワン！」と全力で吠え合う対戦ゲーム。ホロメンの間でも人気のゲームで、さくらみこさんや大神ミオさんたちもプレイしている。
STAGE5「海辺のコーギー」に初の敗北を喫したおかゆさんは「ちょっとコンプレッサー外すわ」「ぼくを本気にさせたようだな」と言い、コンプレッサー（音声を調整する装置）を外した素の声で再戦。視聴者の鼓膜を破壊しそうなほどの爆音で吠え、コーギーに一瞬で勝利した。
彼女の無加工な声を聞いたファンからは「いい声」「好きすぎる」「レアボイス」「生声ってこと!?」「重りを外した悟空みたい」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」