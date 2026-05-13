“ゴーオンシルバー”女優が再婚＆第1子妊娠【コメント全文】
女優の杉本有美が13日、自身のInstagramを更新し、再婚し、第1子を妊娠中であることを発表した。
【写真】2025年にパパ＆ママになった有名人 大谷翔平夫妻に、40歳で双子出産ママも
杉本は1989年4月1日生まれの37歳。10代よりモデルとして活動するかたわら、グラビア活動や女優業にも進出。2008年には、「スーパー戦隊シリーズ」『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）において、ゴーオンシルバー／須塔美羽役を演じ、共演者の逢沢りな・及川奈央と結成した期間限定アイドルユニット「G3プリンセス｣で、「ラブリー担当」としても活動した。2016年12月に一般男性と結婚するも、2019年7月に離婚している。
投稿で杉本は、ふっくらしたお腹を大切そうに抱える1ショットを披露するとともに文章で「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と報告している。
【コメント全文】
ご報告です。
長年、杉本有美を温かく見守り、
応援してくださるファンの皆さま、
関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。
この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。
体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。
ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております。
出産は秋頃を予定しています。
落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。
今年で芸能生活25周年を迎えることができ、
たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。
その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております。
今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします。
2026年5月13日
杉本有美
引用：「杉本有美」Instagram（＠sugimotoyumi_official）
【写真】2025年にパパ＆ママになった有名人 大谷翔平夫妻に、40歳で双子出産ママも
杉本は1989年4月1日生まれの37歳。10代よりモデルとして活動するかたわら、グラビア活動や女優業にも進出。2008年には、「スーパー戦隊シリーズ」『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）において、ゴーオンシルバー／須塔美羽役を演じ、共演者の逢沢りな・及川奈央と結成した期間限定アイドルユニット「G3プリンセス｣で、「ラブリー担当」としても活動した。2016年12月に一般男性と結婚するも、2019年7月に離婚している。
【コメント全文】
ご報告です。
長年、杉本有美を温かく見守り、
応援してくださるファンの皆さま、
関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。
この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。
体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。
ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております。
出産は秋頃を予定しています。
落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。
今年で芸能生活25周年を迎えることができ、
たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。
その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております。
今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします。
2026年5月13日
杉本有美
引用：「杉本有美」Instagram（＠sugimotoyumi_official）