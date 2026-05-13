ロック歌手のダイアヤモンド☆ユカイが１３日、自身のブログを更新し、老衰のため亡くなった作曲家でジャズピアニストの大野雄二さん（享年８４）を追悼した。

ユカイは「大野雄二さんへ」というタイトルでブログを更新。「あなたとの出会いは、僕の人生の宝物です。突然、君に『人間の証明』を歌ってほしいんだと声をかけて頂きました。満員のお客様の前で大野さんのピアノと共に、故ジョー山中さんの名曲を歌わせていただいたあの瞬間は、今でも鮮やかに心に残っています」と回想。その後も、ルパン三世の新曲などで交流し、「いつか天国で、またあなたのピアノで、思いきりジャズを歌わせてください。出会えた事に感謝。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

「ルパン三世」ミュージックの生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる大野さんは４日午前６時８分、老衰のため東京都内の自宅で死去。葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れの会を予定している。

【ユカイのコメント全文】

大野雄二さんへ

あなたとの出会いは、僕の人生の宝物です。突然、「君に『人間の証明』を歌ってほしいんだ」と声をかけて頂きました。東京国際フォーラムの大ホール。満員のお客様の前で、約１００人の大オーケストラを背に、大野さんのピアノと共に、故ジョー山中さんの名曲を歌わせていただいたあの瞬間は、今でも鮮やかに心に残っています。その後もルパン三世の新曲を歌わせていただくなど、たくさんの夢を叶えてくださいました。いつか天国で、またあなたのピアノで、思いきりジャズを歌わせてください。出会えた事に感謝。心よりご冥福をお祈りいたします。