約21億円を投じた最先端施設が完成

マンチェスター・シティは5月13日、女子トップチーム専用の新たな最先端施設をシティ・フットボール・アカデミー内に開設したと発表した。

1000万ポンド（約21億円）を投じたこの施設は、女子プロチームのための専用環境への投資として世界最大規模となる。

広さ1万7000平方フィートの施設には、選手の準備や回復を最適化し、負傷を最小限に抑えるための業界最先端のテクノロジーを導入。世界クラスのジムや医療・リハビリ・理学療法スペース、水療法エリアが完備された。中心部にはチームの結束を深めるための円形ロッカールームが配置され、100試合以上出場した選手の功績を称える展示など、選手の「家」としての役割も担う。

2014年のプロチーム再編以来、クラブは一貫して投資を続けてきた。今季女子スーパーリーグ（WSL）を制したチームは、これまで合計9つの主要タイトルを獲得している。31日にはFAカップ決勝も控えるなか、さらなる発展に向けた大きな節目となった。（FOOTBALL ZONE編集部）