王林、テレビ出演で「元カレが増えた」「セクシーなキスをしたとかも…」噂広がる 今夜『これ余談なんですけど…』
タレントの王林がきょう13日放送の『これ余談なんですけど…』（後11：10〜 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「ほんまか？」疑われる…田舎についての王林の一言
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。王林のほか、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、畠中悠（オズワルド）、千葉公平が来店。都会で頑張る “ど田舎出身芸能人”たちが、驚きの地元あるあるや、子ども時代のエピソードなどを語る。
オープニングで、故郷には「たぶん世界にたった一つのりんご畑の中を走る列車がある」と話すのは青森県弘前市出身の王林。そのりんご畑鉄道があと２年ぐらいで廃線になる可能性があり、それを食い止めたいという思いから、始発駅で“あること”を始めることになったと語る。
続いて京都府相楽郡南山城村出身のナダルは、「京都で唯一の村。コンビニがなく、最寄りのコンビニに行こうと思ったら三重県にいかなあかん」、北海道戸井町（現・函館市）出身の畠中は、「家の裏の山が野生化した馬の楽園になっている」とそれぞれ話し、かまいたちを驚かせる。
さらに、王林が「テレビに出るようになってから青森に元カレが増えた」と吐露。知らない人たちから「あそこの高校の○○君て元カレなんでしょ」と言われることが増え、ありもしない噂まで広がっているという。その一つとして、王林が「セクシーなキスをしたとかも言われて」と話すと、山内が「セクシーなキスって何？」と質問。王林が元の言葉に言いかえるとスタジオが爆笑に包まれる。
そして村に公衆トイレがなかったため、誰かが「お腹痛い」と言い出した時は、みんなで円陣を組み、その中で用を足していたと話すのはナダル。ある時、ナダル自身も腹が痛くなり、皆が囲んでくれたが、前日にエノキタケを食べていたために、ナダルに“ある悲劇”が起きる。その時、助けてくれた女の子を好きになったという、ナダルの初恋エピソードとは。
【動画】「ほんまか？」疑われる…田舎についての王林の一言
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。王林のほか、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、畠中悠（オズワルド）、千葉公平が来店。都会で頑張る “ど田舎出身芸能人”たちが、驚きの地元あるあるや、子ども時代のエピソードなどを語る。
続いて京都府相楽郡南山城村出身のナダルは、「京都で唯一の村。コンビニがなく、最寄りのコンビニに行こうと思ったら三重県にいかなあかん」、北海道戸井町（現・函館市）出身の畠中は、「家の裏の山が野生化した馬の楽園になっている」とそれぞれ話し、かまいたちを驚かせる。
さらに、王林が「テレビに出るようになってから青森に元カレが増えた」と吐露。知らない人たちから「あそこの高校の○○君て元カレなんでしょ」と言われることが増え、ありもしない噂まで広がっているという。その一つとして、王林が「セクシーなキスをしたとかも言われて」と話すと、山内が「セクシーなキスって何？」と質問。王林が元の言葉に言いかえるとスタジオが爆笑に包まれる。
そして村に公衆トイレがなかったため、誰かが「お腹痛い」と言い出した時は、みんなで円陣を組み、その中で用を足していたと話すのはナダル。ある時、ナダル自身も腹が痛くなり、皆が囲んでくれたが、前日にエノキタケを食べていたために、ナダルに“ある悲劇”が起きる。その時、助けてくれた女の子を好きになったという、ナダルの初恋エピソードとは。