１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５４円４２銭（１・１１％）高の５万３７７円９７銭だった。

５営業日連続で上昇し、３月上旬以来、約２か月ぶりに５万円台を回復した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１７銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２９円５４銭（０・８４％）高の６万３２７２円１１銭だった。終値として初めて６万３０００円台にのせ、最高値を更新した。ただ、日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値下がりした影響で、読売３３３と比べて上昇率は抑えられた。

この日は、企業の決算発表が本格化する中、発表内容が好感された電機やサービス業などの銘柄を中心に買い注文が優勢となり、東証プライム銘柄の約６割が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、精密機器大手オリンパスの１９・８３％が最大だった。カカクコム（１７・０９％）、参天製薬（１６・２３％）と続いた。

下落率は、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（１２・８３％）、ゼンショーホールディングス（１０・９９％）、清水建設（９・７５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４６・５８ポイント（１・２０％）高い３９１９・４８。