拡大“ナフサショック”が夏アイテムにも　ビーサン「6月から値上げ…作れなくなるかも」　レジャーシートは「供給不安定」

ポテトチップスの袋が白黒になったり、パスタを束ねるテープが無地になったり、もやしや油揚げの袋のデザインがシンプルになったり。

これらにとどまらず、中東情勢の影響は夏のレジャーにも広がりつつあります。

青い海に青い空、そして、真っ白な砂浜。

夏のレジャー的スポット“ビーチ”。

そこでのマストアイテムといえばビーチサンダルです。

「イット！」は13日、東京・江戸川区にあるビーチサンダルの老舗メーカー「TSUKUMO」を取材しました。

株式会社TSUKUMO・中島広行代表：

通販用の倉庫。注文がきてから全て組み立てるような形。

子供向けの15cmから大人向けの32cmまで、合わせて16サイズを用意。

さらに、本体の部分と鼻緒の色がそれぞれ10種類あり、好きな組み合わせを選んで注文することができます。ところが…。

株式会社TSUKUMO・中島広行代表：

すでに4月の中ごろから、次回の納品がいつになるか分からなくなるかもしれないとか、この先続くと、夏のシーズン前にビーチサンダルが作れなくなるかもというところまで今きてる。

ビーチサンダルの主な材料となるのが、石油由来のナフサから作られる合成ゴム。

その入荷が今、中東情勢の影響を受け、遅れ始めているといいます。

株式会社TSUKUMO・中島広行代表：

直近だと（原料が）1割〜2割値上げ。各社6月からは、このままだと値上げという回答はいただいている。この先も同じような状況が続くのであれば、もしかしたら5割（値上げ）とか。

ビーチサンダルは“気軽に履けるもの”というイメージがあることから、価格への転嫁は難しいといいます。

また、毎年発売していた新商品も2026年は断念せざるを得ませんでした。

株式会社TSUKUMO・中島広行代表：

次回入ってくるのが下手をしたら8月になってしまうと言われまして。8月に商品を世に打ち出しても秋になってしまうので、今年は無理かな…。

加えて、夏のリゾートで欠かせないアイテムの1つ、“レジャーシート”もピンチに陥っていました。

国産ブルーシートの国内シェア・ナンバーワン企業「萩原工業」では、レジャーシートも手掛けていて、現在は“くすみカラー”のレジャーシートが若者に人気となっています。

萩原工業 経営企画室・吉田淳一さん：

弊社の製品の大半がプラスチック製で、ナフサ由来のものになるので、供給が不安定になっている。

レジャーシートやブルーシートも石油由来のナフサから作られているため、中東情勢の影響から、値上がりが続いているといいます。

萩原工業 経営企画室・吉田淳一さん：

今回の原料価格の上昇は想定外のこと。今15％とか、それを上回るレベルの値上げをお客さまにお願いしている。

やむを得ず5月1日から商品を値上げ。

さらに、今後に向けても不安があるといいます。

萩原工業 経営企画室・吉田淳一さん：

これから台風とか水害の季節になってくるので、ブルーシートとか土のう袋も作っているが、（材料）調達の担当者も日々頑張って走り回っている。